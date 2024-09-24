Borsa yeniden 10 bin puanı aştı

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da alımlar hızlandı.



BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğnde 10 bin puanın üzerine çıktı.

Endeks, 10.033 puana kadar yükselerek 5 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.



Banka hisselerinde yükseliş yüzde 3'ün üzerine çıktı.



Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 9.887,75 puandan tamamlamıştı.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.010 ve 10.130 seviyelerinin direnç, 9.840 ve 9.730 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



GECELİK FAİZ YÜKSELDİ



Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite fazlasını azaltmayı amaçlayan yeni adımlarının ardından gecelik faiz yeniden politika faizinin üzerine çıktı.



Geçen hafta fazla likidite 400 milyar TL'ye yaklaşırken gecelik faiz en düşük yüzde 47,05'e kadar gerilemişti. Likidite fazlası dün itibarıyla 320 milyar TL civarında devam ederken gecelik faiz yüzde 50,2 ile politika faizinin üzerine çıktı.



KÜRESEL PİYASALAR



Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korudu.

ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besledi.