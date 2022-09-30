Borsa yükselişte

Borsa günün ilk yarısında yükseldi.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 3.150,59 puana yükseldi.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,70 puan değer kazandı.



Dün 3.146,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,43 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 3.151,32 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.129,74, en yüksek ise 3.168,17 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06 ve teknoloji endeksi yüzde 1,89 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,30 ve sanayi endeksi yüzde 0,57 yükseldi.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişelerinin sürmesinin, yatırımcı risk iştahında kalıcı bir iyileşmeye engel olduğunu belirterek, oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.140 ve 3.050 seviyelerinin destek, 3.320 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

