Borsada açığa satış yasağı ne zaman kalkacak? SPK Başkanı tarih verdi

Piyasalarda bir süredir açığa satış yasağının kaldırılmasına ilişkin tartışmalar sürüyordu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Turizm Yatırım Forumu'nda, gazetecilerin açığa satış işlem yasağının kaldırılması ile ilgili sorularını yanıtladı.



Yasağın kaldırılmasına ilişkin Gönül, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.



Gönül, "2025'e kalır mı?" sorusu üzerine de "İnşallah kalmaz. Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız." dedi.

Uzmanlar, yasağın kalkması ile borsaya yabancı yatırımcı girişlerinin artabileceğini belirtiliyordu.



BORSADA AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış yasağı, 2023 yılı başında 6 Şubat depremlerinin ardından getirilmişti.



Açığa satış, bir yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti ödünç alarak satması işlemidir.

Bu işlem, genellikle bir varlığın fiyatının düşeceğini tahmin eden yatırımcılar tarafından kullanılır.

Amaç, hisse senedinin fiyatı düştüğünde daha düşük bir fiyattan geri alıp ödünç aldığı hisseleri iade ederek aradaki farktan kâr elde etmektir.