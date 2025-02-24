Borsada açığa satışa bir günlük düzenleme

Borsa İstanbul yönetimi cuma günü borsada yaşanan sert fiyatlamaların ardından açığa satışta yeniden yukarı adım kuralını getirdi.



Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 24 Şubat tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması karar verildiği belirtildi.



Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, söz konusu sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilecek.



En son gerçekleşen fiyatı, öncekinden daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi son fiyat düzeyinden de yapılabilecek.



Sermaye Piyasası Kurumu, geçen hafta yaşanan fiyat hareketlerinin ardından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığını duyurmuştu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlatmıştı.



