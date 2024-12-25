Borsada asgari ücret yükselişi

Borsa İstanbul, 2025 yılı asgari ücret rakamını pozitif karşıladı. Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, öğlen saatlerinde yüzde 2,37 yükselişle 9.902 puana kadar yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 5, holding endeksi yüzde 2,1 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Borsadaki yükselişte asgari ücret sonrasında faiz indirimine dair beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.

Analistler, faiz indirim olasılığının güçlenmesinin bankacılık tarafında pozitif etkiye yol açtığını vurguladı.

En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

ASGARİ ÜCRET FAİZ KARARINI NASIL ETKİLER?

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

Yüzde 30'luk asgari ücret artışının ardından Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne başlayacağına yönelik beklentiler güçlenmiş durumda...



Ekonomistlerin beklentisi, politika faizinin 150 baz puan indirimle yüzde 48,50'ye çekileceği yönünde. 250 baz puanlık faiz indiriminin de olsa masada olduğu belirtiliyor.

