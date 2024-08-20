Borsada bir ilk: Ana pazarda işlem gören şirketten konkordato (Mega Polietilen MEGAP işleme kapatıldı)

Borsada işlem gören Mega Polietilen üç ay süre ile konkordato ilan etti.



Mega Polietilen, dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemleri sebebiyle, üretim faaliyetlerinin aksamaması için cuma günü konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, dün aldığı karar ile 3 ay süreli konkordato kararı verdi.



Şirket, konkordato döneminde bankalar başta olmak üzere alacaklılara olan borçlarının yeniden yapılandırılması için görüşmeler yürütecek.



Ayrıca sermaye artırım sürecinin devam ettiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulacağı belirtildi.

İŞLEMLER ASKIYA ALINDI



Şirketin hisseleri Borsa İstanbul tarafından geçici olarak işleme kapatıldı.



Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada konuya ilişkin detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı belirtildi.



DEĞER KAYBI HIZLANDI



Mega Polietilen hisseleri 9 Mayıs'ta 10,84 lira ile tarihi zirveyi gördükten sonra ağustos ayına kadar kademeli geriledi. Ağustos ayından sonra ise düşüş hızlandı. Hisseler 2 Ağustos'tan 19 Ağustos'a kadar yüzde 38 gerileyerek 4,67 liraya indi.



Şirket konkordato açıklamasının ardından yaptığı ikinci açıklamada da hakim ortak Eda Özhan'ın 16 Mayıs'ta Sermaye Piyasası Kurumu'na (SPK) yaptığı pay satışı başvurusunun SPK tarafından olumsuz karşılandığını belirtti.



MEGA POLIETİLEN NE İŞ YAPAR?



Mega Poletilen Köpük Sanayi A.Ş., 10.08.2005 tarihinde kuruldu. 2006 yılında Hadımköy’deki 8.000 metrekare kapalı alana sahip fabrika binasının altyapı çalışmalarını ve makine alımlarını tamamlayan şirket, 2007 yılı başında üretime başladı. Şirket, 15 Mayıs 2012 tarihinde halka arz oldu.

KONKORDATO NEDİR, NEDEN İLAN EDİLİR?



İflas anlaşması veya konkordato, batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dâhilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır.



Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.



Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragât eder ya da vadesi gelmiş borçların vadesi uzatabilirler.

