Borsada faiz yükselişi

Merkez Bankası, faiz indirim döngüsü için ilk adımı attı. TCMB, aralık ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. Böylece 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gidildi.



Faiz kararı sonrası borsada yükseliş hızlandı. BIST 100 endeksi, yüzde 1 yükselişle 10 bin puanın üzerine çıktı.



Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,3 ile bankacılık oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.



TCMB'NİN YOL HARİTASI BELLİ OLDU



Öte yandan, TCMB dün, gelecek yıl izlenecek para politikasına dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Buna göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) açıklanacak takvim çerçevesinde 2025'te 8 toplantı gerçekleştirecek.



Sadeleşme adımları 2025 yılında da devam edecek. Gelecek yıl içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılması planlanıyor.

DÖVİZ İŞLEMİ YAPILMAYACAK



Döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedefi olmadığını açıklayan TCMB, kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım-satım işlemi yapmayacağını açıkladı.

