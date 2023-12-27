Borsada gübre krizi: Gübretaş'tan 'sermaye artırımı' açıklaması

Borsada gübre krizi devam ediyor. Aralık ayında hisseleri yüzde 60'a değer kaybeden şirketten peş peşe açıklamalar geldi. İlk açıklamada düşüşe gerekçe olacak bir durumun olmadığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde yapılan ikinci açıklamada ise bedelsiz sermaye artırımının reddedilmesinin şirket faaliyetlerini etkilemediği kaydedildi.



Şirketten yapılan açıklamada, "Gübretaş 7 milyar TL ana ortaklığa ait özkaynak ve yüzde 30 pazar payı ile sektör lideri olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Söz konusu bedelsiz sermaye artırımının reddedilmesinin Şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Nitekim reddedilen husus Şirket öz kaynaklarında bulunan geçmiş yıllardan birikmiş kaynakların sermayeye eklenmesidir. Şirketimize herhangi bir fon girişi ve çıkışı yaratmayan bir husustur. Ana hissedarımız olan Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ nin verdiği güç ve destekle Şirketimiz, büyümeye ve finansal yapısını güçlendirmeye devam edecektir. Şirketimizin hisse fiyatlarında son dönemde meydan gelen olağan dışı gelişmeler yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Şirketin hisseleri son 7 günde tabandan işlem gördü ve 172 liraya kadar indi. Gübretaş, 4 Aralık'ta 405 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Böylece hisselerde şubat ayından bu yana en düşük seviye görülmüş oldu.



TARKİM'E DE SIÇRADI

Gübretaş'ın yaşadığı kayıplardan iştiraki Tarkim de nasibini aldı. Tarkim hisseleri, aralık ayından bu yana yüzde 35'e yakın düşüş kaydetti. Şirketin hisseleri, 8 günlük düşüş serisinin ardından ilk kez dün artıda kapanış gerçekleştirdi. Aralık ayına 665 lira civarında başlayan şirketin payları, dün itibarıyla 446 liradan işlem gördü. Tarkim'in kasım ayından beri değer kaybı ise yüzde 55'e yaklaştı.

SPK'DAN GÜBRETAŞ'A RET

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), geçen hafta Gübretaş'ın yüzde 300'lük bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu reddetmişti. Gübretaş'tan konu ile ilgili, "Söz konusu talebimizin değerlendirildiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1671 sayılı toplantısında diğer hususların yanında; şirketimizin bağımsız denetim raporundaki sınırlı olumlu görüşe dayanak olan ve bağlı ortaklığımız Razi Petrochemical Co.'nun taraf olduğu davaya ilişkin olarak karşılık ayrılıp ayrılmayacağının konsolide finansal tablolarımızda yarattığı belirsizlik nedeniyle, olmayan kaynaktan sermaye artırımına yol açma riski ve muhasebenin ihtiyatlılık ilkesi de dikkate alınarak, "bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun bu aşamada olumsuz karşılanmasına karar verildiği" şirketimize bildirilmiştir." açıklaması yapılmıştı.

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