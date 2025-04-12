Borsada haftanın en çok yükselenleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,01 değer kazanarak 9 bin 381 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9 bin 50 ve en yüksek 9 bin 581 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,97 azalarak 10. bin 904 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,34 değer kazancıyla 9 bin 662 puan, sanayi endeksi yüzde 0,19 azalışla 12 bin 428 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,81 kazançla 18 bin 460 puan oldu.



HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞENLERİ



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,34 ile Pasifik Eurasia Lojistik oldu.



Pasifik Eurasia Lojistik’i, yüzde 15,50 ile Batısöke Çimento Sanayi ve yüzde 14,37 ile Oba Makarnacılık izledi.



Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,31 ile Türk Traktör, yüzde 7,61 ile Anadolu Sigorta ve yüzde 7,57 ile Anadolu Hayat Emeklilik olarak sıralandı.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 543 milyar 552 milyon lirayla ASELSAN, 451 milyar 500 milyon lirayla Garanti BBVA ve 427 milyar 800 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.