Borsada haftanın en'leri

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,44 değer kazanarak 10.125,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.962,62 ve en yüksek 10.276,73 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,42 düşerek 11.962,73 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,99 değer kazancıyla 9.807,01 puan, sanayi endeksi 1,70 artışla 13.469,50 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,76 kayıpla 13.798,13 puan oldu.



EN ÇOK KAZANDIRANLAR



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,80 ile Limak Doğu Anadolu oldu.



Limak Doğu Anadolu'yu, 16,54 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 15,39 ile Astor Enerji izledi.



HAFTANIN KAYBEDENLERİ



Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 8,33 ile Papilon Savunma, yüzde 7,60 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 6,94 ile Fenerbahçe Futbol AŞ olarak sıralandı.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 536 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA, 499 milyar 64 milyon lirayla Koç Holding ve 412 milyar 965 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.