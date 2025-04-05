Borsada haftanın enleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,90 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.339,67 ve en yüksek 9.643,17 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,24 azalarak 11.010,44 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,59 değer kaybıyla 9.349,66 puan, sanayi endeksi yüzde 2,47 azalışla 12.451,71 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,15 kayıpla 18.311,66 puan oldu.



BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,99 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu.



Işıklar Enerji Yapı Holding’i, yüzde 11,58 ile Graintürk Holding ve yüzde 11,21 ile Katılımevim Tasarruf Finansman izledi.



Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,13 ile Tekfen Holding, yüzde 11,22 ile Çimsa Çimento ve yüzde 8,73 ile Kardemir (D) olarak sıralandı.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 535 milyar 344 milyon lirayla ASELSAN, 465 milyar 360 milyon lirayla Garanti BBVA ve 420 milyar 555 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.