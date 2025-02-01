Borsada haftanın kazandıranları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,99 değer kaybederek 10.004,38 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.962,56 ve en yüksek 10.180,41 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,89 azalarak 11.768,79 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,06 değer kazancıyla 10.025,43 puan, sanayi endeksi yüzde 2,91 değer kaybıyla 12.646,17 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,52 kazançla 15.230,78 puan oldu.



EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSE



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,45 ile Europower Enerji oldu.



Europower Enerji’yi, yüzde 11,18 ile Halkbank ve yüzde 10,90 ile Smart Güneş Enerjisi izledi.

HAFTANIN KAYBEDENLERİ



Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 20,18 ile Işıklar Enerji Yapı Holding, yüzde 12,31 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 8,13 ile Astor Enerji olarak sıralandı.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 534 milyar 660 milyon lirayla Garanti BBVA, 437 milyar 460 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 430 milyar 595 milyon lirayla Koç Holding oldu.