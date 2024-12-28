Borsada haftanın kazandıranları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,09 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.562,36 ve en yüksek 10.055,06 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,62 artarak 11.976,50 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,37 değer kazancıyla 9.660,01 puan, sanayi endeksi 1,80 artışla 13.192,59 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,71 kazançla 14.024,52 puan oldu.



EN ÇOK KAZANDIRAN OYAK ÇİMENTO



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,50 ile Oyak Çimento oldu.



Oyak Çimento'yu yüzde 10,10 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 9,72 ile Türkiye Sigorta izledi.



EN ÇOK KAYBETTİRENLER



Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,19 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 6,08 ile Papilon Savunma, yüzde 5,71 ile Katılımevim olarak sıralandı.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 546 milyar lirayla Garanti BBVA, 465 milyar 337 milyon lirayla Koç Holding ve 401 milyar 235 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.