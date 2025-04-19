Borsada haftanın kazandıranları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,68 değer kaybederek 9 bin 317,24 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9 bin 245,26 ve en yüksek 9 bin 492,29 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,50 azalarak 10 bin 631 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 9 bin 673,59 puan, sanayi endeksi yüzde 0,07 düşüşle 12 bin 419 puan, teknoloji endeksi yüzde 4,39 kazançla 19.271,68 puan oldu.



HAFTANIN ENLERİ



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 35,06 ile Oba Makarnacılık oldu.



Oba Makarnacılık'ı yüzde 21,98 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 19,01 ile Enerya Enerji izledi.



Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,19 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 8,40 ile Otokar ve yüzde 7,85 ile Ford Otomotiv Sanayi olarak sıralandı.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 592 milyar 344 milyon lirayla ASELSAN, 440 milyar 220 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 431 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.