Borsada halka arz rüzgarı

Denetim ve danışmanlık şirketi Ernst Young'ın "Global Halka Arz Trendleri 2023 Raporu"na göre, dünyada bu yıl halka arzlarda 2022’ye göre yüzde 8 düşüş yaşandı.



Ancak Türkiye borsası dünyada sayı olarak 11’inci, halka arz büyüklüğü bakımından ise 10’uncu borsa olmayı başardı.



Türkiye Avrupa’da ise 3 milyar dolar halka arz büyüklüğü ile zirveye çıktı.



Türkiye'yi 2.3 milyar dolarlık halka arzla İsviçre, 2.1 milyar dolar halka arz büyüklüğü ile Almanya takip etti.



52 ŞİRKET HALKA ARZ OLDU



2023 yılının başından bu yana borsa istanbul'da 52 şirket halka arz edildi.



Yatırımcı sayısı da yüzde 144 artışla 8 milyon 601 bin kişiye çıktı. Son bir yılda borsaya 5 milyon 78 bin kişi geldi.

VİDEO: 2024 YILINDA BORSA NE OLUR, YÜKSELİR Mİ?

