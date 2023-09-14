Borsada halka arza yoğun ilgi | 1 ayda 1 milyon 158 bin yeni yatırımcı

Borsa İstanbul'da halka arz furyası yaşanıyor.



2022 yılında toplamda 41 şirketin halka arz olduğu Borsa İstanbul'da bu yıl 8 buçuk aylık sürede 36 şirket halka arz oldu. Böylece işlem gören toplam şirket sayısı 628'e yükseldi.



REKOR KATILIMCI



Halka arzlara yatırımcı ilgisi de hızlı artıyor.



Halka arzların etkisiyle birlikte Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarak rekor kırdı.



Geçen aydan bu yana 1 milyon 158 bin yatırımcı borsaya katıldı.



UZMANLARDAN UYARI



Halka arz olan şirketler, işleme açıldığı günden itibaren uzun süre tavan fiyattan işlem görüyor. Uzmanlar ise yatırımcıları agresif fiyat hareketlerine karşı uyarıyor.



Şirketler tarafından halka arzın tercih edilmesinin sebebini alternatif bir finans kaynağı olarak değerlendirilmesi olarak açıklayan Aracı Kurum Araştırma Müdürü Onurcan Bal, "Son yıllarda halka arz hem şirket hem yatırımcılar için ön plana çıkıyor." dedi.



Yoğun bir ilgi olduğundan da bahseden Bal, "Son dönemdeki yatırımcı sayısının artmasının en büyük etkenlerden biri halka arzlara olan ilgi ve buraya katılım isteğinin yüksek olması." değerlendirmesinde bulundu.

Bir şirket halka açılırken o şirkete dair bir çalışma yapıldığını dile getiren Bal, "Bir değer ve hedef fiyatı bulunuyor. Bu fiyat ve değerleme üzerinden halka arz ediliyor. Şirketler halka arz edildikten sonra 3-4 katına giden fiyatlamaların çılgınlık tabiri harici tanımlayabilmek veya temel/teknik açıdan yorumlayabilmek mümkün değil." dedi.

54 ŞİRKET SPK'DAN ONAY BEKLİYOR



Şirketlerin halka arza yönelik ilgisinin artarak süreceği değerlendirilirken; 54 şirket ise halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını bekliyor.