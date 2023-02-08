Borsada iki kez devre kesici uygulandı

Borsa güne düşüşle başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi.

Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca devre kesici uygulandı. İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'i aştı ve devre kesici ikinci kez devreye girdi.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​



Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dün düşük işlem hacminin gerçekleştiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi dünü yüzde 8,62 değer kaybıyla 4.505,34 puandan tamamlamıştı.



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında endişe edildiği kadar şahin bir ton kullanmamasının risk iştahını artırdığını söyledi.



Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının devam ettiğini aktaran analistler, Türk Telekom ve Turkcell başta olmak üzere bazı şirketlerin pay geri alımları duyurduğunu kaydetti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

