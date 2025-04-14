Borsada pozitif seyir sürüyor

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,95 puan ve yüzde 1,04 artışla 9 bin 479 puana yükseldi.



Toplam işlem hacmi 35,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,8, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,44 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 1,75 ile spor oldu.



Küresel piyasalarda, ABD'ye ithal edilen bazı teknoloji ürünlerinin karşılıklılık esaslı tarifeler kapsamında değil, diğer mevcut tarifeler kapsamında değerlendirileceğine yönelik açıklamalar ile müzakerelere yönelik artan iyimserlik, kendini BIST 100 endeksinde de gösterdi.



Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9 bin 600 ve 9 bin 700 puanın direnç, 9 bin 400 ve 9 bin 300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.