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Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2021 değerleme kurları belirlendi

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2021 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 12:44

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2021 değerleme kurları belirlendi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacak ile borçların değerlemesinde 2021 yılı sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.

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