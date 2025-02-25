Borsada rüzgar tersten esiyor

Borsa istanbul'da dalgalı görünüm devam ediyor.



Yabancı yatırımcı sayısındaki azalma, altın ve mevduattaki cazip getiri, yurt dışındaki belirsizlikler gibi birçok başlık Borsa İstanbul'u negatif etkiliyor.



BIST 100 endeksi uzun zamandır 10 bin puanın üzerinde tutunmakta zorlanıyor. Endekste aylık kayıp yüzde 5'in üzerinde, haftalık düşüş yüzde 3'e yakın...Yılın başından bu yana ise yüzde 2,5 düşüş var.



Borsa istanbuldaki şirketlerin yüzde 70'i yatırımcısına son 2 yılda kaybettirdi. İşlem gören 584 şirketten 405’inin fiyatı enflasyon karşısında reel olarak geriledi. Sadece 179 hisse kazandırdı.



Analistler, enflason gerçeği ile karşı karşıya olduklarını belirterek, buradaki yapışkanlığın ne kadar süreceği sorusunun önemli olduğuna dikkat çekti.



Enflsayonun yanı sıra şirketlerin karsızlığına da dikkat çeken analistler, şirketlerin nakit akışlarının bozulduğunu belirtti.