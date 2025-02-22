Borsada sert düşüş: İşte haftanın enleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,79 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.474,03 ve en yüksek 9.953,91 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,07 azalarak 11.485,05 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,25 değer kaybıyla 9.699,56 puan, sanayi endeksi yüzde 3,12 düşüşle 12.117,22 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,11 yükselişle 14.260,77 puan oldu.



EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,59 ile Aksa Akrilik oldu.



Aksa Akrilik’i yüzde 7,45 ile Margun Enerji ve yüzde 5,82 ile Bera Holding izledi.



HAFTANIN KAYBETTİREN HİSSELERİ



Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,49 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 10,38 ile TAV Havalimanları ve yüzde 10,13 ile Çimsa Çimento olarak sıralandı.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 537 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA, 426 milyar 765 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 381 milyar 906 milyon lirayla Koç Holding oldu.