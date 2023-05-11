Borsada sert yükseliş

Borsa İstanbul'da hızlı yükseliş görülüyor.



Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi'nde yükseliş yüzde 7,5'in üzerine çıktı. Endeks 4 bin 835 puana kadar yükseldi.



Bankacılık endeksinde artış yüzde 9,81'e ulaştı. Holding ve yatırım endeksinde artış yüzde 7,53 oldu.



Seçimlere kısa bir süre kala Ankara'da hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yarıştan çekildiğini açıkladı.

RİSK PRİMİ 5 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri ise günlük 50 puandan fazla düşüşle Aralık 2022'den bu yana ilk kez 500 baz puanın altına indi.

İNGİLTE'DEN ART ARDA ON İKİNCİ FAİZ ARTIŞI

Yurt dışında piyasaların odağında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı vardı. BoE, enflasyonu düşürmek için politika faizini art arda on ikinci kez yükselterek 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,5'e çıkardı.