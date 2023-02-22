Borsada şirketlerden 25 milyar liralık hisse geri alımı

11 ili etkileyen deprem felaketi piyasalarda oynaklığın had safhaya çıkmasına neden olurken, şirketler bu zorlu dönemde hisse geri alımları yaptı.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsanın 5 işlem günü kapalı kaldığı dönemde sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alırken, bunların arasında şirketlerin Genel Kurul'a gitmeden Yönetim Kurulu kararıyla hisse geri alım programı başlatabilmelerine yönelik karar öne çıktı.



SPK'dan yapılan açıklamada, geri alınan payların, alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamayacağı ve payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların bağlı ortaklıklarının da aynı şekilde geri alım programı başlatabileceği aktarılarak, yürürlükte bir geri alım programı olan halka açık ortaklıkların ve bağlı ortaklıklarının ise geri alım programlarına, yönetim kurullarınca ayrıca bir karar alınmasına gerek olmaksızın bu kararda belirtilen şartlar ile devam edebilecekleri belirtilmişti.



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Kararın ardından birçok şirket hisse geri alım programı açıklarken, analistler, söz konusu adımın Borsa İstanbul'da deprem nedeniyle artan oynaklığın yatışmasında önemli rol oynadığını söyledi.



Analistler, şirketlerin geri alım programlarının hisse fiyatını desteklemekle birlikte yatırımcıları psikolojik olarak da olumlu etkilediğini ifade etti.



Deprem sonrası gerçekleşen işlemlerde panik havasının öne çıktığını dile getiren analistler, alınan önlemler neticesinde borsada yavaş yavaş dengelenme eğiliminin görüldüğünü bildirdi.



