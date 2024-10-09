Borsada yatırımcı göçü hızlandı

1 milyondan fazla yatırımcı borsayı terk etti.



Borsa İstanbul yılın ilk 4 ayı olumlu bir performans gösterdi. Bu sürede BIST 100 endeksinde kazanç yüzde 40'ı aştı.



Ancak endeks bu yükselişten sonra karışık bir fiyatlama dönemine girdi.



Tarihi zirvesini Temmuz'da 11 bin 250 puan ile gördükten sonra 3 ayda yüzde 20 geriledi.



Analistler, yüksek faizler, zayıf gelen bilançolar ve sıkı enflasyonla mücadele nedeniyle yatırımcılar mevduat giri risksiz enstrümanlara yöneldiğini kaydetti.



Borsada aradığını bulamayan yatırımcılar hesaplarını kapatmaya başladı.



Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre yatırımcı sayısı dört ayda 1,2 milyon kişi azaldı.



Hisse senedi portföy büyüklüğü de 300 milyar liradan fazla küçüldü.



Analistler, küçük yatırımcıların uzun vadede bilançosu güçlü şirketleri tercih edebileceğini belirtti.



Borsada yatırımcı sayısı geçen yıl Ekim ayında 8 buçuk milyonu aşmıştı. Bu rakam 7 milyon 155 bine düştü.

