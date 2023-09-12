Borsada yatırımcı rekoru kırıldı

Borsada üst üste yatırımcı rekorları kırılıyor.



Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 11 Eylül 2023 itibarıyla 7 milyon 140 bin 215 ile en yüksek seviyesine ulaştı. Borsada yatırımcı sayısı 31 Ağustos itibarıyla 6 milyon 257 bin 415 seviyesine ulaşarak rekor kırmıştı.



Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı bir ayda yüzde 38,33 oranla 1 milyon 978 bin 559 kişi arttı. Bakiyeli pay senedi yatırımcısı sayısında yıllık yüzde 173,21 oranda 4 milyon 526 bin 761 kişi artış oldu.



Pay senedi yatırımcılarının toplam portföy değeri, eylül başından bu yana 450 milyar artışla 10 trilyon lirayı aşarak 10,04 trilyon lira oldu.

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