Borsada yatırımcı sayısında yeni rekor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 4 Mart 2023 itibariyle Borsa yatırımcı sayısının tekrar 4 milyonun üzerine çıktığını duyurdu.



Borsada yatırımcı sayısı bazında yeni rekor seviye kaydedildi.



Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre 13 Mart itibariyle pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 4 milyon 75 bin 641 oldu.

Böylelikle borsa yatırımcısı bazında yeni rekor seviyesine ulaşılmış oldu. Önceki rekor 25 Ocak 2023 tarihinde kaydedilen 4 milyon 4 bin 979 olarak gerçekleşmişti.