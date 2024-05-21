Borsada yeni rekor: 11 bin puan aşıldı

Borsa İstanbul'da rekor serisi devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.062 puanla rekor seviyeyi gördü.



BIST 100 endeksindeki yükseliş, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 3'ü aştı. Bankacılık endeksi de yüzde 8'e yakın değer kazandı.



Reuters, Koç Holding ile First Abu Dhabi Bank'ın (FAB) Yapı Kredi'nin satış görüşmelerinde ileri aşamaya geçtiğini bildirdi. Bu iddiaların ardından banka hisselerindeki artış hızlandı.



Koç Holding'den yapılan açıklamada ön görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir" ifadeleri kullanıldı.



Haber akışının etkisiyle Yapı Kredi ve Koç Holding hisseleri yüzde 10'a yakın artış kaydetti.



Analistler, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



KOÇ HOLDİNG-FAB GÖRÜŞMELERİ İLERİ AŞAMADA



Reuters'in haberine göre Yapı Kredi Bankası ile First Abu Dhabi Bank (FAB) görüşmelerde ileri aşamaya geçti.



Konuya yakın bir kaynak fiyat konusunda sıkı pazarlık yürütüldüğünü ve anlaşma sağlanması halinde işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini belirtti.



Habere göre Koç Grubu elindeki yüzde 61,2 Yapı Kredi hissesi için yaklaşık 8,5 milyar dolar istedi. Karşı taraf ise bunun 1 milyar dolar altında teklif verdi.



Yapı Kredi hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolara el değiştirmesinin bankanın tamamının 13-14 milyar dolar değerlemeye sahip olacağı anlamına geldiği aktarıldı.



Koç Holding'in Yapı Kredi'de yüzde 20,2 oranında doğrudan payı bulunurken, bankanın yüzde 61,2'si Koç Grubu olarak adlandırılan Koç ailesi ve şirketlerinin elinde bulunuyor.



Koç Grubu, İtalyan UniCredit'in bankadaki eşit ortaklık hisselerini satmasından bu yana tek büyük ortak konumunda bulunuyor.



KOÇ HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA



Koç Holding, konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama yaptı.



Açıklamada, konu ile ilgili ön görüşmelerin devam etmekle birlikte, kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı kaydedildi.



KAP'a yapılan açıklama şu şekilde "Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."