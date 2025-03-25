Borsada yükseliş hızlandı

Borsada haftanın ikinci gününde de pozitif seyir sürüyor.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksinde bankacılık öncülüğünde alımlar hızlandı.

BIST 100 endeksi, yüzde 4'ü üzerinde artışla 9.728 puanı gördü. Bankacılık endeksi yüzde 5'ten fazla değer kazandı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BANKALARA HİSSE ALIMINDA ESNEKLİK



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların hisse geri alımına esneklik tanıdı.



Karara göre bankaların hisse geri alımında aldıkları hisseler çekirdek sermayeden düşmeyecek.



KÜRESEL PİYASALAR



Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.



Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkilerine yönelik belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon ikilemi de ekonomilerin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.

