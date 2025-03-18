Borsada yükseliş sürecek mi?

Borsa istanbul, 11 bin puana yaklaştı.



Yüksek mevduat faizi, düşük yabancı talebi ve zayıf şirket bilançolarının etkisiyle bir süredir 10 bin puanı aşmakta zorlanan borsa yeniden hareketlendi. Endeks, 11 bin puan seviyesine yaklaştı.



Analistler, yükselişte Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentilerinin etkili olduğunu belirtti. Ayrıca enflasyonun iyileşeceğine dair umutların da pozitif katkı sağladığı ifade edildi.



Borsada haftalık yüzde 4'e yakın yükseldi, aylık bazda artış ise yüzde 10'u aştı.



Yükselişte öne çıkan sektör ise bankacılık oldu. Bankalar faiz indirimlerinin de etkisiyle son bir ayda yüzde 16'ya yakın yükseldi.

Holdinglerde ise yükseliş yüzde 12 oldu.



Öte yandan yabancı yatırımcı da borsaya güçlü alımla döndü. Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar 302 milyon dolarlık net hisse alımı yaptı.



Trump'ın yarattığı kaotik düzenin borsaya olumlu yansıyabileceğine dikkat çeken analistler, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son dönemlerde hızlandığına dikkat çekti.