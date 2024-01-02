Borsadan kaçış sürüyor: İki ayda 900 bini aştı

Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı hızla düşüyor. Halka arz furyasıyla rekor seviyelere yükselen yatırımcı sayısı, son dönemlerdeki iştahsız atmosfer nedeniyle ciddi geriledi.



Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre aralık sonu itibarıyla yatırımcı sayısı 7 milyon 643 bin 867 olarak kaydedildi. Böylece son 2 ayda borsadan çıkan yatırımcı sayısı 912 bin oldu.



Pay senedi yatırımcı sayısı kasım sonu itibarıyla 8 milyon 220 bin kişi olmuştu. Yatırımcı sayısı, ekim ayında 8,6 milyon ile rekor seviyeye yükselmişti.



Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı son dönemlerde halka arzların etkisiyle önemli ölçüde yükselmişti. 2023 yılında 54 şirketle rekor halka arz gerçekleşmişti. TAB Gıda'nın halka arzına 5,2 milyon kişi katılım göstermişti.

