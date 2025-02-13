Borsadan pozitif başlangıç

Borsa yeni güne pozitif başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,27 puan ve yüzde 0,78 artışla 9.855,84 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 2,36 ile inşaat kazandırırken, tek kaybettiren yüzde 4,02 ile finansal kiralama faktoring oldu.



Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 9.779,57 puandan tamamladı.



Küresel piyasalarda, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) çevrildi



Cari işlemler hesabı, 2024 yılında 9,97 milyar dolar açık verdi. Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler hesabında aralık ayında 4,65 milyar dolar açık oluştu.



Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024'te 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini, 2025 sonunda ise 19 milyar 909 milyon dolar olacağını öngörüyor.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.