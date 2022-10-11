Doğuş Otomotiv 8. kez Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Borsa İstanbul, 16 Temmuz 2021 tarihinde değerleme metodolojisinde değişiklik yaparak sürdürülebilirlik endeksinde yeni bir dönem başladığını duyurmuştu. Bu duyurudan sonra ilk değerlendirme sonuçları geçen hafta açıklandı. Türkiye’de sürdürülebilirlik performansı üst düzeyde olan şirketlerin Refinitiv tarafından değerlendirmeye tabi tutularak girebildiği endeks, şu anda Türkiye’de bu alandaki tek yerli endeks olarak borsada işlem görüyor.



Doğuş Otomotiv, sürdürülebilirlik raporuyla performansını 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 21 artışla 80.28’e yükselterek B’den A-‘ye taşıdı. 2021 performansını açıkladığı raporunda Şirket, bu yıl ilk kez, uluslararası piyasalarda şirketin sürdürülebilirlik performansının finansal performansa etkisini ortaya koyan göstergeler içeren SASB (Sustainability Accounting Standard Board) çerçevesini de kullandı.



DOĞUŞ OTOMOTİV SEKTÖRDE BU ALANDA İLK



Çevre, sosyal alanlar ve yönetim başlıklarında değerlendirilen şirketler arasında üst düzey performans göstererek endekste kalmayı başaran Doğuş Otomotiv, 14 yıldır sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ve sürdürülebilirlik yönetimini şirketin süreçlerine entegre edebilen şirketler arasında yer alıyor.

Bu yıl özellikle entegre yönetim sistemine geçiş yapması, çevresel alanda yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla karbon salınımını düşürmesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlayan uygulamaları, yönetim kurulunun yapısı ve uzmanlığı, şirket stratejisinin ve yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerinin etkinliği, paydaş iletişimindeki şeffaflık, sürdürülebilirlik komitesinin faaliyetleri konularıyla öne çıkan şirket, önümüzdeki yıllarda yatırımcıların ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda sürdürülebilirlik performansını ileriye taşımayı taahhüt ettiğini de göstermiş oldu.



Borsa İstanbul tarafından 2014 yılından bu yana açıklanan Sürdürülebilirlik Endeksi, bu yıl itibariyle değiştirilmiş ve yılda 4 kez değerlendirmeye tabi olacak şirketler için yeni kurallar belirlenmişti. Son yıllarda Borsa’da işlem gören şirketler için oldukça zorlu çalışmalar gerektiren sürdürülebilirlik alanı, yatırımcılar için de önemli bir değerleme kriteri haline geldi.