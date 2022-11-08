Ekim ayında en çok borsa kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı.



Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,26, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,58 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 5,90, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,19, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,27, Euro yüzde 6,67 ve külçe altın yüzde 7,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları yüzde 2, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,30, DİBS yüzde 2,39 Euro yüzde 2,80 ve külçe altın yüzde 3,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BİST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 39,35 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,70 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK OLARAK EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100'DE GERÇEKLEŞTİ



Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,15 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.



Aynı dönemde mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,76 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BİST 100 endeksinde gerçekleşti.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,07, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,40 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 21,29, külçe altın yüzde 25,86, Euro yüzde 33,32, DİBS yüzde 45,49 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 55,21 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 9,34 ve külçe altın yüzde 2,99 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; Euro yüzde 7,37, DİBS yüzde 24,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 37,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

