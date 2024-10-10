EPİAŞ halka arz edilecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji borsası Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin (EPİAŞ) faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda genişleyeceğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, Atlantic Council tarafından düzenlenen iki günlük konferansın dün akşamki oturumunda yaptığı konuşmada, şu anda elektrik ve doğalgaz borsası olarak faaliyet gösteren EPİAŞ'ın faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda çeşitleneceğini ifade etti.



Bayraktar, "Ülkemizin 2026'da artık karbonu fiyatlayan bir ülke haline gelmesi, bunun EPİAŞ bünyesinde bir karbon piyasası kurulması suretiyle gerçekleşmesini de hedefliyoruz. EPİAŞ'ın da beraberinde bir emtia borsası haline gelmesini de hedefliyoruz." dedi.



EPİAŞ'ın halka arzının değerlendirilip değerlendirilmediği sorusu Bayraktar, "EPİAŞ'ın faaliyetleri genişledikten sonra halka arz edilebileceğini ifade ederek, "Şu anda değil ama bu bahsettiğim faaliyetler yerleşsin bakacağız." yanıtını verdi.