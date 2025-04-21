Fenerbahçe borsada da üzdü

Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'nin hisseleri, haftanın ilk işlem gününe yüzde 7,65 düşüşle 42,76 liradan başladı.

Fenerbahçe borsada da üzdü

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı.

Lider geçen hafta Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. , dün akşam Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında darbe aldı.

Beraberlik sonucunun ardından Fenerbahçe'nin Galatasaray ile puan farkı 5'e yükseldi. Bu durum takımların borsa performanslarında yansıdı. Fenerbahçe'nin hisse fiyatı güne yüzde 7,65 düşüşle 42,76 liradan, Galatasaray yüzde 7,49 yükselişle 2,01 liradan, Beşiktaş yüzde 0,49 artışla 2,06 liradan, Trabzonspor da yüzde 1,11 yükselişle 0,91 liradan başladı.

Saat 10.25 itibarıyla Galatasaray hisseleri yüzde 6,95 artışla 2 liradan, Trabzonspor yüzde 2 yükselişle 0,92 liradan, Beşiktaş hisseleri yüzde 0,98 düşüşle 2,03 liradan, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 8 düşüşle 42,60 liradan işlem görüyor.

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