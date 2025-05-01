Ford Otosan'dan bedelsiz kararı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık bülteni yayımlandı. Bültene göre, Ford Otosan 350 milyar 910 bin lira olan mevcut sermayesini 3 milyar 158 milyon 190 bin lira artırarak 3 milyar 509 milyon 100 bin liraya yükseltecek.



İç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleşecek olan sermaye artırımına ilişkin olarak yatırımcıların şirkete herhangi bir para aktarması olmayacak.