Ford Otosan'dan bedelsiz kararı

Ford Otosan sermayesini bedelsiz olarak iç kaynaklardan 3 milyar 158 milyon 190 bin lira artıracak.

Ford Otosan'dan bedelsiz kararı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık bülteni yayımlandı. Bültene göre, Otosan 350 milyar 910 bin lira olan mevcut sermayesini 3 milyar 158 milyon 190 bin lira artırarak 3 milyar 509 milyon 100 bin liraya yükseltecek.

İç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleşecek olan sermaye artırımına ilişkin olarak yatırımcıların şirkete herhangi bir para aktarması olmayacak.

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