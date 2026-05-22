Güne düşüşle başlamıştı. Borsa İstanbul yükselişe geçti

Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla yüzde 2,70 değer kazanarak 13.519,49 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 119,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi ise yüzde 2,88 değer kazandı.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleri küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne negatif başlamasına karşın en düşük 12.966,26 seviyesini görmesinin ardından gelen, genele yayılan destek alımlarıyla günün ilk yarısını pozitif seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Satıcılı seyirde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi hakkında mutlak butlan kararı verilmesi etkili oldu. 2023 yılında yapılan CHP kurultayı için mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılındaki kurultayın "mutlak butlanla sakatlandığı" görüşüne vararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi.

Borsa İstanbul dün yüzde 6'nın üzerinde düşerek 13 bin 163 puandan kapanmış, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda 3.6 milyar liralık teminat tamamlama çağrısı oluşmuş ve birçok yatırımcının parası erimişti.

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe yüzde 1.50 oranında düşüşle 12 bin 966 puandan başlamıştı.