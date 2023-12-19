Halka arzda rüzgar tersine dönüyor

Borsa İstanbul'da bu yıl rekor sayıda şirket halka arz oldu.



Borsaya açılan şirketlerin hisselerindeki hızlı yükselişler, yeni yatırımcıların da dikkatini çekti.



Bunun da etkisiyle borsaya son 1 yılda 5 milyon yeni yatırımcı geldi. Toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 573 bin kişiye çıktı.



SON 1 AYDIR DÜŞÜŞ TRENDİNDE



Önce İsrail-Hamas savaşı, ardından Merkez Bankası'nın faiz artışları borsadaki pozitif havayı bozdu.



Borsa İstanbul yön bulmakta zorlanırken hacim de düştü. Bu durum halka arzlara da yansıyor.



Bazı hisseler açılış sonrası düşüşe geçerken halka arz endeksi yaklaşık 1 aydır düşüş trendinde.



NORMALLEŞMEYE GİDİYOR



Finansal Danışman Tuncay Turşucu, son 2 yıldır özellikle BIST100 hisseleri haricindeki hisselerde ve halka arz endeksine ait olan hisselerde çok daha ciddi alımların olduğunu ancak bu alışkanlığın artık tersine döndüğünü ve normalleşemeye gittiğini dile getirdi.



Endekste şu an yatar seyir olduğunu dile getiren Turşucu, "Endeks aşağıda 7300 yukarısı 8200 olmak üzere aralık içerisine sıkıştı. Yukarı aşağı hareketler olabilir ama uzun soluklu olacağını zannetmiyorum." dedi.



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