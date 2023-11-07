Halka arzlar yatırımcıya kazandırdı

Borsada endeksin yüzde 40 yükseldiği 2022 sonundan 3 Kasım'a kadar olan dönemde, yeni şirketlerin performansını gösteren Halka Arz Endeksi yüzde 90,4 prim yaptı.



Borsada işlem gören 126 hissenin değer kaybettiği bu dönemde, halka arzını gerçekleştirerek bu yıl işlem görmeye başlayan 45 hissenin hiçbiri değer kaybetmedi.



62 MİLYAR LİRALIK HALKA ARZ



Bu yıl 43 şirket 61,6 milyar lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirdi. Bu halka arzlara gelen talep 496 milyar liraya ulaştı.



2022'nin son haftasında halka arz edilen iki şirket de bu yıl işlem görmeye başladı.

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