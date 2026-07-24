İki şirket daha borsaya geliyor

Borsa İstanbul 'da halka arzlar hızlanmaya başladı. Son haftalarda sayısı artan halka arzlara yenileri ekleniyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, Quick Sigorta ve Bewen Enerji'nin halka arzına onay verdi.

Quick Sigorta 433 milyon 300 bin lira olan sermayesini 48 milyon 312 bin 950 lira artırarak 481 milyon 612 bin 950 liraya yükseltecek. Hisse satış fiyatı da 76,60 lira olacak.

Bewen Enerji ise 261 milyon lira olan sermayesini 56 milyon lira artırarak 317 milyon liraya çıkaracak. Hisse satış fiyatı ise 48,10 lira olacak.