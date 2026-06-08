İran saldırıları durdurdu, borsa coştu

İran 'ın Silahlı Kuvvetleri, İsrail 'e karşı askeri operasyonların sona erdiğini açıkladı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları yeniden başlatması durumunda daha sert saldırılar olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Bu gelişmenin akabinde Borsa İstanbul 'da alımlar hızlandı.

Özellikle bankacılık endeksine yoğun alımlar geliyor ve yüzde 4 civarında primli seyrediyor.

Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararı öncesinde banka hisselerinin hızlı yükseliş göstermesi piyasalar tarafından faiz artırımı olmayacağı ve faizin sabit kalacağı beklentisini öne çıkardı.

BİST şu sıralar yüzde 1,16 oranında primle 13 bin 855 puandan işlem görüyor.