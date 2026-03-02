Ramazan imsakiyesi banner
İran savaşı etkisi. Borsa İstanbul'da yüzde 6'ya varan düşüş

02.03.2026 09:58

Son Güncelleme: 02.03.2026 10:07

Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul haftaya sert satıcılı başladı.

NTV - Haber Merkezi

Borsa İstanbul, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle haftanın ilk işlem gününe yüzde 5,32 oranında düşüşle başladı.

Piyasalara İran ateşi düştü. ABD ve İsrail'in öncülüğünde başlayan İran'a yönelik saldırılar Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi. İran'ın Orta Doğu ülkelerine saldırmasıyla birlikte piyasalarda hareketli anlar yaşanmaya başlandı.

 

Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe yüzde 5,32 oranında düşüşle 12 bin 987  puandan başladı.

 

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı haftaya yüzde 3,28 düşüşle 15.461,00 puandan başlamıştı.

 

Bankacılık endeksi yüzde 5,81, sanayi endeksi yüzde 5,48 oranında geriledi.

 

En çok alımı Bank of America, Tera Yatırım ve A1 yaparken, en çok satışı İş Yatırım, Ziraat Yatırım ve Midas Yatırım yaptı.

 

Döviz TürüYönSatışDeğişimSaat
ABD Doları43,97 TL0.08 %11:09
Euro51,54 TL-0.72 %11:09
İngiliz Sterlini58,79 TL-0.85 %11:09
Japon Yeni0,28 TL-0.52 %11:10
Avustralya Doları31,04 TL-0.71 %11:09
Kanada Doları32,19 TL-0.15 %11:09
Norveç Kronu4,62 TL-0.11 %11:09
Danimarka Kronu6,89 TL-0.78 %11:10
İsveç Kronu4,81 TL-1.29 %11:10
Suudi Arabistan Riyali11,71 TL0.01 %11:10