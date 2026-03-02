İran savaşı etkisi. Borsa İstanbul'da yüzde 6'ya varan düşüş

Piyasalara İran ateşi düştü. ABD ve İsrail'in öncülüğünde başlayan İran'a yönelik saldırılar Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi. İran'ın Orta Doğu ülkelerine saldırmasıyla birlikte piyasalarda hareketli anlar yaşanmaya başlandı.

Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe yüzde 5,32 oranında düşüşle 12 bin 987 puandan başladı.

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı haftaya yüzde 3,28 düşüşle 15.461,00 puandan başlamıştı.

Bankacılık endeksi yüzde 5,81, sanayi endeksi yüzde 5,48 oranında geriledi.

En çok alımı Bank of America, Tera Yatırım ve A1 yaparken, en çok satışı İş Yatırım, Ziraat Yatırım ve Midas Yatırım yaptı.