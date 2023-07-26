Koç'tan Yapı Kredi'de 6,8 milyarlık satış

Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'nda 575 milyon lira nominal değerli hisselerini hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara toplam 6 milyar 756 milyon 250 bin liraya sattı.



Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, sahip olduğu Yapı ve Kredi Bankası'nın 575 milyon lira nominal değerli hisselerinin satıldığını duyurdu.



Açıklamada, "25 Temmuz 2023'te özel durum açıklamamızı takiben gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 6,81'ine tekabül eden toplam 575 milyon lira nominal değerli payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle, borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışı pay başına 11,75 TL bedel üzerinden toplam 6 milyar 756 milyon 250 bin lira karşılığında gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TAKAS SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK

Takas işleminin mutat kapanış şartlarına tabi olmak üzere 28 Temmuz 2023'te borsa dışında gerçekleştirilmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, söz konusu takas işlemi tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacağı bildirildi.



ANA HİSSEDAR OLMAYA DEVAM EDECEK

Açıklamada, Koç Topluluğu'nun bankanın ana hissedarı olmaya devam edeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"İşlemin kapanışını takiben, Koç Holding'in Yapı ve Kredi Bankası'ndaki doğrudan pay sahipliği yüzde 20,22, Koç Holding AŞ ve halihazırda Banka'nın yüzde 40,95 payına sahip olan bağlı ortaklığı Koç Finansal Hizmetler AŞ'nin Banka'daki toplam payı ise yüzde 61,17 olacak"

