Küresel piyasalarda yön arayışı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta sürpriz şekilde şahinleşmesi ve ABD'de açıklanan güçlü istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi devam ediyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 6 toplantıda faiz artıracağının fiyatlandığı tahvil piyasalarında, Fed'in 150, ECB'nin ise 40 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.



Söz konusu fiyatlamalar para politikası yetkililerinin sözle yönlendirmelerini yatırımcıların odağına yerleştirirken, bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların varlık fiyatlarında oynaklığı artırma ihtimali bulunuyor.



Öte yandan, Fed üyelerinin geçen hafta 50 baz puanlık faiz artışına ilişkin olumsuz yorumlarına karşın tahvil piyasalarında oluşan fiyatlamalar belirsizliği artırırken, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin para politikasındaki belirsizlikleri kısmen de olsa azaltması bekleniyor.



Bu gelişmelerle küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük olduğu görülürken, petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi de ekonomi üzerindeki maliyet baskılarının sürebileceğine işaret ediyor.



Brent petrolün varil fiyatı üst üste yedi haftalık yükseliş eğiliminin ardından sekizinci haftaya da değer kazancıyla başlayarak 92,9 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyesinden işlem görüyor.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü beklentileri oldukça geride bırakan tarım dışı istihdam verisi sonrası yüzde 1,94'e çıkmasının ardından şu sıralarda yüzde 1,91 seviyesinde dengelendi.



Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni haftanın ilk işlem gününde karışık seyrediyor.



Avrupa'da ECB'nin şahinleşmesiyle birlikte Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bugün ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un yapacağı görüşmeden çıkacak kararlar beklenirken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği" değerlendirmesinde bulundu.



Avrupa'da şahinleşen para politikası sonrası tahvil piyasalarındaki satış baskısıyla Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,21 seviyesine çıktı.



Euro/dolar paritesi ise üst üste beş gülük yükseliş eğilimi sonrası yeni haftaya düşüşle başladı ve şu sıralarda 1,1440'tan alıcı buluyor.



Cuma günü, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde ise pozitif seyrediyor.



Asya'da geçen hafta yeni yıl tatili sebebiyle kapalı olan Çin piyasaları tekrar işleme açılırken, Çin borsasının geçen hafta Asya genelindeki yükselişi fiyatladığı görülüyor.



Bununla birlikte, Çin'de ekonomi yönetiminin regülasyon adımlarında piyasalara karşı daha duyarlı olacağına ilişkin beklentiler de risk iştahını destekliyor.



Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri (PMI) 51,4'e, bileşik PMI ise 50,1'e geriledi. Japonya'da öncü göstergeler endeksi ise beklentileri aşarak 104,3'e çıktı.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,76, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,40 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 yükseldi.