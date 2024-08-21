Mega Polietilen hisseleri ne zaman işleme açılacak?

Konkordato ilan ettikten sonra işleme kapatılan Mega Polietilen hisseleri yarından itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görecek.



Mega Polietilen, pazartesi akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemleri sebebiyle, üretim faaliyetlerinin aksamaması için konkordato ilan etti.



Şirket konkordato döneminde alacaklılara olan borçlarının yeniden yapılandırılması için görüşmeler yürütecek.



Borsa İstanbul tarafından dün akşam yapılan açıklamaya göre hisseler bugün de işleme kapalı olacak.



Mega Polietilen, borsada işlem görüyor iken konkordato sürecini başlatan ilk şirket olmuştu. Halka açık bir şirketin konkordato ilanı, yurt içi piyasalardaki tedirginliği artırmıştı.



DEĞER KAYBI HIZLANDI



Mega Polietilen hisseleri 9 Mayıs'ta 10,84 lira ile tarihi zirveyi gördükten sonra ağustos ayına kadar kademeli geriledi. Ağustos ayından sonra ise düşüş hızlandı. Hisseler 2 Ağustos'tan 19 Ağustos'a kadar yüzde 38 gerileyerek 4,67 liraya indi.



MEGA POLIETİLEN NE İŞ YAPAR?



Mega Poletilen Köpük Sanayi A.Ş., 10 Ağustos 2005 tarihinde kuruldu. 2006 yılında Hadımköy’deki 8 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika binasının altyapı çalışmalarını ve makine alımlarını tamamlayan şirket, 2007 yılı başında üretime başladı. Şirket, 15 Mayıs 2012 tarihinde halka arz oldu.



Konkordato ilan eden şirket Ambalaj, ayakkabı, deniz, otomotiv, promosyon, tıbbi ürünler, spor, tekstil ve inşaat ve izolasyon sektörleri için kapalı hücre polietilen levhalar üretiyor.



KONKORDATO NEDİR, NEDEN İLAN EDİLİR?



İflas anlaşması veya konkordato, batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dâhilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır.



Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.



Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragât eder ya da vadesi gelmiş borçların vadesi uzatabilirler.