Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 66,18 puan ve yüzde 0,82 değer kazanarak 8.105,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.096,95, en yüksek 8.311,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,30 artışla 8.304,83 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,47, hizmetler endeksi yüzde 2,99, sanayi endeksi yüzde 4,13 ve teknoloji endeksi yüzde 4,76 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 273,34 puan ve yüzde 3,24 yükselişle 8.717,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 92'si prim yaptı, 8'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Kontrolmatik Teknoloji ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



ALTININ ONSU 1.918 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.918 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,1 azalışla 1 milyon 667 bin liradan tamamladı.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,35'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,60'tan gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,1560 lira, satışta 27,2649 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,0850 lira, satışta 27,1935 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla EURO/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2200, dolar/yen paritesi de 148,8 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,9 azalışla 91,5 dolardan işlem görüyor.

