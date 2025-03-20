Şirketler borsada geri alıma başladı: THY ve Halkbank'tan açıklama

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), piyasalarda yaşanan hareketliliğinin ardından yeni bir karar aldı.



Kararda şirketlerin yönetim kurulu kararıyla pay geri alım programı başlatabileceği ve mevcut geri alım programlarına belirli esneklikler sağlanacağı bildirildi.



Bu kararın ardından şirketler, hisse geri alımı için harekete geçti.

Türk Hava Yolları, yaklaşık 5 ay sonra pay geri alımı yaptı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, toplam 166 bin TL nominal tutarlı işlemlerin 298,25-299 lira aralığında gerçekleştirildiği belirtildi.



Halkbank da 2 yıl sonra geri alım yaptığını duyurdu. Şirket, 2 milyon lira nominal tutarlı işlemlerin 21,16-21,24 lira aralığında gerçekleştirildiğini açıkladı.



Analistler, şirketlerin pay geri alımlarını devam etmesini beklediğini açıkladı.



SPK, kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 8,72 değer düşüşle 9.860 puandan kapanmıştı.

