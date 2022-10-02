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SON DAKİKA HABERİ: Borsada usulsüzlük operasyonu

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 10 kişiden 8'i gözaltına alındı. SPK, 10 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Borsada usulsüzlük operasyonu

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Son dakika haberi! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsadaki bazı işlemler nedeniyle 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiası üzerine soruşturma başlattı. 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

SON DAKİKA HABERİ: Borsada usulsüzlük operasyonu - 1

İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda gözaltılan alınan 8 kişi emniyette sorguda. 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

SPK ayrıca suç duyurusunda bulunduğu kişiler hakkında 2 yıl işlem yasağı kararı da verdi.

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