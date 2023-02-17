SPK, kaldıraçlı işlem yapan 16 site için erişim engeli istedi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 16 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.



SPK haftalık bültenine göre Kurul, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 250 milyon lira, Volkswagen Doğuş Finansman AŞ'nin 600 milyon lira, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 306 milyon 500 bin lira, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 3 milyar 800 milyon lira borçlanma aracı başvurusunu onayladı.



ATR Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"ne alınma talebi olumlu karşılandı.



6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Yorum YMM ve Bağımsız Denetim AŞ ve 3 kişiye, Kervansaray Yatırım Holding AŞ (KERVN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye idari para cezası uygulanmasına karar verildi.



Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 16 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

