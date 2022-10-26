SPK'dan 18 kişiye 6 ay işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.



SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 15 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.



Viking Kağıt ve Selüloz AŞ (VKING) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle de 3 kişiye aynı yasağın uygulanması kararı alındı.



Toplam 18 isme getirilen yasağın 27 Ekim'de başlayacağı bildirildi.